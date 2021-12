Météo : des records de douceur relevés dans la moitié nord de la France

Des températures "remarquablement douces" ont été relevées jeudi 30 décembre matin, à 6 heures, dans la moitié nord, dans des stations ouvertes avant 1990.

Dans le Nord, à Saint-Quentin (Aisne), il faisait 13,5° alors que le précédent record de 12,1° avait été établi le 18 décembre 2019. Du côté de Beauvais-Tille (Oise), on enregistrait ce matin une température de 13,9° alors que le précédent record, de 12,7° avait été établi le 22 décembre 2020. A Langres (Haute-Marne), il faisait 11,6° ce matin, alors que le record de température, 12,1° avait été établi le 5 décembre 2006.

>> "C'est très clairement un dérèglement d'avoir des températures aussi douces en hiver", explique un climatologue

En Île-de-France et dans la région Centre, huit villes battent leur record des plus hautes températures jamais enregistrées en cette période hivernale. Parmi elles, Nemours (Seine et Marne), avec 13,9° qui bat son record de 12,8°, établi le 5 décembre 2006. Ou encore Paris, dans le secteur de Montsouris, avec 14,4°C ce matin contre un record précédemment établi à 14° et enregistré le 11 décembre 1961.

Records pour la saison à Besançon

Besançon, dans le Doubs, enregistre également des records de température pour la saison avec 12,6° ce matin alors que le précédent record était de 12°, enregistré le 4 décembre 1915. Dijon, en Côte-d'Or, avec 12,5° pour un maximum de 11,4° en 2006.

Hors moitié nord de la France, on enregistre également des records de température dans le Var, "à la faveur d'un petit vent maritime", selon Météo France, notamment à Le Castellet (14,7° ce matin contre un maximum précédemment établi à 11,9° le 18 décembre 2019), ou à Toulon (17° ce matin, contre un précédent record de 15,9° le 12 décembre 2019).