Météo : vers des records de douceur pour les derniers jours de 2021 ?

Les températures s'annoncent assez élevées du nord au sud de la France, mercredi et jeudi.

Des journées particulièrement douces pour conclure l'année : selon les prévisions de Météo France, les températures des derniers jours de 2021 devraient se situer au-dessus des normales saisonnières sur une large partie du pays. Mercredi 29 et jeudi 30 décembre, des records pourraient même être battus au nord de la Seine, avec un mercure situé entre 15°C et 17°C, soit près de dix degrés au-dessus des valeurs traditionnellement observées à cette époque de l'année. "La France devrait connaître une fin d'année parmi les plus douces jamais mesurées depuis 1947", avance Météo France sur Twitter.

La France devrait connaître une fin d'année - période du 24 au 31 décembre - parmi les + douces jamais mesurées depuis 1947️

Dès mercredi jusqu’au WE, on pourrait atteindre un indicateur thermique (moy de température à partir de 30 stations représentatives) d’env 15 à 16°C ! pic.twitter.com/JuEkyGpKgn — Météo-France (@meteofrance) December 27, 2021

Dans la journée de mercredi, les températures seront dignes d'un mois de mars, voire début avril, d'après les prévisions de Météo France, avec 12°C prévus à Strasbourg, 13°C à Paris, 16°C à Bordeaux ou encore 20°C à Perpignan. Cela s'explique par l'apparition d'un anticyclone venu de l'Espagne. Par un flux de sud-ouest, la masse d'air se réchauffe en France métropolitaine.

Une mauvaise nouvelle pour les stations de ski

Si ce redoux est une bonne nouvelle pour les promeneurs des plaines, il est en revanche plus dommageable pour les professionnels de la montagne, confrontés à des pointes de températures. Avec la remontée probable de la limite pluie-neige, les stations de ski de moyenne montagne devraien avoir plus de mal à contenter les vacanciers avides de poudreuse.

Un bulletin #meteo et #neige incroyable mais vrai pour une fin-décembre : https://t.co/DpXaceft2s et le pire c’est qu’on finit par s’y habituer une à trois fois par hiver à présent …

Des limite pluie-neige à 2700/3000m sont envisagées ! — Thomas Blanchard (@ThomasBlanchar2) December 27, 2021

Les températures ne devraient pas baisser avant dimanche 2 janvier et l'arrivée d'une nouvelle dégradation par le nord-ouest du pays.