Météo : 29 °C à Lille, 30 à Paris, 31 à Montpellier... Le soleil brille pour le pont de l'Ascension

C'est l'été au mois de mai. Un temps de plus en plus chaud s'installe depuis le début de semaine sur la France... et ça continue pour ce week-end prolongé.

Comme le chantait Serge Gainsbourg, c'est un pont de l'Ascension "sous le soleil exactement" qui vous attend. Déjà très présents depuis le début de la semaine, les rayons continuer de briller dans le ciel. Le pic est d'ailleurs attendu pour la journée du jeudi 21 mai. Selon Météo France, les températures "montent encore d'un cran pour atteindre des valeurs dignes d'un milieu d'été." Dans le détail, on attend 29 °C à Lille, 30 à Paris ou à Nîmes, 31 à Montpellier... On restera malgré tout globalement 5 degrès au-dessous des rencords mensuels de mai proches de 35 °C.

Et ensuite ? Ensuite, c'est bien aussi. Vendredi, le mercure continuera de progresser par endroits "avec déjà une vingtaine de degrés au réveil, y compris dans les régions centrales et en Ile-de-France", continue Météo France. L’après-midi, "la barre des 30 °C sera approchée ou dépassée des Pyrénées au flanc est, avec des pointes à 34 °C possibles entre le Gard, l’Ardèche et le Vaucluse. Près de la Manche et de l’océan en revanche, les thermomètres commenceront à fléchir avec de 18 à 24 °C attendus."

Une dégradation samedi

En revanche, changement de programme pour la journée de samedi avec une dégradation qui va se réactiver. Ainsi, "le parapluie pourra s’avérer utile des Pyrénées aux frontières de l’est avec des averses et des orages à prévoir. A l’arrière, des éclaircies reviendront par le nord-ouest dans un ciel variable alors que de très belles éclaircies se maintiendront sur les rivages de la Méditerranée." C’est d’ailleurs dans ces régions qu’il fera le plus chaud "avec des pointes dépassant encore les 30 °C alors qu’elles chuteront nettement ailleurs pour retrouver un niveau de saison, avec de 17 à 25 °C en moyenne."

Il va faire encore chaud la semaine prochaine

Et dimanche ? Dimanche, le soleil reprendra l’avantage grâce au retour de l’anticyclone. "Si le ciel sera variable des Pyrénées aux Alpes, il s’annonce bien plus dégagé de la Bretagne au Grand Est et près de la Grande Bleue. Quelques ondées à caractère orageux pourront par ailleurs se déclencher sur les reliefs de la moitié sud", rapporte Météo France. Le mercure, pour sa part, repartira à la hausse par l’ouest "avec de 19 à 24 °C au nord et de 20 à 26 °C dans les régions méridionales." Selon les dernières prévisions, "ce temps ensoleillé et modérément chaud se maintiendra tout au long de la semaine prochaine dans la plupart des régions."