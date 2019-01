Marche pour le climat à Bruxelles : des dizaines de milliers de manifestants attendus

Valéry Lerouge, journaliste France 2, est en direct depuis Bruxelles en Belgique où se tient dimanche 27 janvier une marche pour le climat. Il indique : "Malgré la pluie, des milliers de manifestants arrivent ici par trains entiers à la gare du Nord de Bruxelles, pour ce défilé qui va s'élancer à 14 heures. Ce n'est pas le premier : le 2 décembre 2018 déjà, il y avait 60 000 personnes qui avaient marché pour le climat. Cette mobilisation avait surpris par son ampleur, d'autant plus qu'elle avait eu peu de publicité."

Quatre ministres de l'Environnement en Belgique

Et le journaliste d'ajouter : "Les marcheurs ont décidé de revenir dimanche 27 janvier. Ils ont été rejoints depuis par les lycéens qui manifestent tous les jeudis. Ils étaient 35 000 jeudi dernier dans les rues de Bruxelles et ils ont promis de rejoindre leurs aînés aujourd'hui. Ils réclament tous des mesures très concrètes de la part des politiques européens, mais également des politiques belges." C'est une spécificité dans le pays : il y a quatre ministres de l'Environnement, soit trois pour les régions et un fédéral, qui peinent à s'entendre et à prendre des décisions concrètes pour le climat. "C'est ce que dénoncent aujourd'hui les manifestants. Ils souhaitent des réponses concrètes pour l'avenir de la planète."

