Laponie : les rennes menacés par le réchauffement climatique

Même en Laponie suédoise, le dérèglement climatique bouleverse les traditions. Chaque automne, les rennes d’élevage quittent les pâturages de montagne pour les forêts de l’Est. Mais ces dernières années, la neige qui dont et les averses créent une couche de glace dès que les températures redescendent sous zéro. De la glace qui empêche les animaux de trouver à manger. À cause du réchauffement climatique, toute l’espèce est en danger.

Une action intentée contre l’Union européenne

Dans les régions montagneuses de Suède, la moyenne des températures d’hiver a augmenté de 3°C entre 1961 et 2017. Les éleveurs de Suède ont intenté une action en justice contre l’Union européenne. "Nous ne voulons pas d’argent (…) nous voulons que l’Europe agisse plus vite contre le réchauffement, maintenant", explique une jeune femme. En 2019, un tribunal a rejeté cette action. Pour les éleveurs et leurs rennes, l’avenir est aujourd’hui bien incertain.

