L'humanité vit à crédit de plus en plus tôt dans l'année

Le 1er août 2018 marque le "jour du dépassement", date à laquelle nous avons consommé la totalité des ressources naturelles que la planète peut renouveler en une année.

La date vient d'avancer d'un jour : le 1er août. Et c'est tous les ans un peu plus tôt dans le calendrier. Cette année, en sept mois, l'humanité a émis plus de CO2 que ce que les océans et les forêts peuvent absorber, a récolté plus que ce que la Terre peut produire, pêché tous les poissons des mers, abattu tous les arbres qui peuvent pousser en un an.

"En 1971, le jour du dépassement était le 24 décembre, en 2018, c'est le 1er août", rappelle Élodie Nace, porte-parole de l'ONG Action non-violente COP21. "Sachant que c'est une moyenne mondiale, parce que la journée du dépassement pour la France tombait le 5 mai".

Des actions contre les enseignes Carrefour et Leclerc

Pour assouvir nos besoins français, il faudrait près de trois planètes. Il y a urgence à agir pour Élodie Nace :"On demande à certains acteurs de la grande distribution de s'engager à donner plus d'informations sur les produits qu'ils proposent. C'est très facile de rejeter la faute sur le consommateur, c'est aussi à ces acteurs qui ont un poids au niveau international de changer."

Pour dénoncer notamment l'obsolescence programmée et la surconsommation des ressources, Les amis de la Terre et Action non-violente COP21 organisent mercredi 1er août des actions contre les enseignes Carrefour et Leclerc dans une quinzaine de villes en France.