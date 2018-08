L'aventurier français Benoît Lecomte se lance à nouveau dans une traversée de l'océan Pacifique à la nage

Benoît Lecomte est reparti, mercredi 22 août, à l'assaut de Pacifique. Le Français a repris sa traversée de l'océan à la nage, une tentative inédite qu'il avait été contraint de suspendre début août à cause de typhons. L'aventurier, entouré d'une équipe de neuf personnes, a profité d'une fenêtre météo favorable pour repartir en mer et rejoindre l'endroit exact où il avait dû suspendre son pari. Le procédé est autorisé par le Guinness des records, selon un membre de son entourage. Parti du Japon, Benoît Lecomte veut rallier la Californie.

"De retour dans l'eau aujourd'hui! Après avoir évité un typhon, nous sommes enfin revenus au point de nage et nous continuons avec #TheSwim", a tweeté en anglais ce nageur marathonien, en accompagnant son message d'une photo de lui en combinaison de néoprène, au milieu de l'océan. Benoît Lecomte a déjà parcouru au total 800 km, en nageant huit heures par jour, avant que la météo ne le force à rebrousser chemin.

Back in the water today! After avoiding a typhoon, we’re finally back at the swim point and continuing on with The Swim. You can track my progress on our live tracker on https://t.co/8XbbJrXSWE #theswim pic.twitter.com/qusy8b8Emk