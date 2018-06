VIDEO. "J'espère voir des requins" : un Français va traverser l'océan Pacifique... à la nage !

Top départ ! Mardi 5 juin, le Français Benoît Lecomte, 51 ans, est parti de la région de Tokyo pour rejoindre San Francisco... à la nage. Une folle aventure qui vise à alerter la population sur la pollution de l'océan. Avec 8 heures de nage intensive par jour, le Français espère boucler son périple en 6 à 8 mois. Franceinfo l'a interrogé juste avant son départ.

More than six years of preparations have lead to this moment. Finally really to start my swim across the Pacific Ocean. #theswim #benlecomtetheswim watch the live stream of my departure on @Seeker Facebook. @Discovery pic.twitter.com/TPJlz4tbEY