Japon : deux morts et une vingtaine de disparus après une coulée de boue

Un torrent de boue a dévasté la ville d'Atami, au sud-ouest de Tokyo (Japon), samedi 3 juillet. Après plusieurs jours de pluies incessantes, une immense vague est soudainement descendue des montagnes et a dévalé les rues, emportant les habitations, les voitures et poteaux électriques. Ce gigantesque glissement de terrain a arraché des arbres et coupé des routes, surprenant même les pompiers venus évacuer la zone. Au moins deux personnes sont mortes et une vingtaine d'habitants sont toujours portés disparus.

Un mois et demi de précipitations en deux jours

Quelques heures après le désastre, alors que la ville est toujours enlisée sous plusieurs mètres de terre, les habitants sont choqués. "Les deux personnes décédées ont été retrouvées dans la mer par les garde-côtes, et on ne sait toujours pas exactement combien de personnes ont disparu" explique Kawakatsu Heita, le gouverneur de la région de Shizuoka. En 48 heures, en pleine saison des pluies, il est tombé l'équivalent de plus d'un mois entier de précipitations sur cette ville côtière.