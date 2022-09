Crise climatique : jamais les glaciers suisses n'avaient fondu aussi vite

C'est l'une des conséquences directes et visibles du changement climatique. Les glaciers suisses ont pulvérisé tous les records de fonte en 2022, sous le double effet d'un hiver sec et d'une vague d'intense chaleur estivale. Trois kilomètres cubes de glace ont été perdus, soit 6% du volume total des glaciers suisses, révèle, mercredi 28 septembre, un rapport. Une perte de 2% en une année était jusque-là considérée comme "extrême", note la Commission d'experts réseau de mesures cryosphère de l'Académie suisse des sciences naturelles.

Et cela va aller en empirant. "Il n'est pas possible de ralentir la fonte à court terme", explique à l'AFP le docteur Matthias Huss, qui fait autorité sur le sujet et dirige le Réseau suisse de relevés glaciologiques (Glamos). Si on réduit les émissions de CO2 et qu'on protège le climat, "cela pourrait sauver environ un tiers des volumes totaux en Suisse dans le meilleur des cas". Sans cela, les glaciers auront quasiment disparus en Suisse "d'ici la fin du siècle", selon lui.

"Dégâts catastrophiques pour les petits glaciers"

A la fin de l'été, une langue de terre à la jonction du glacier de Tsanfleuron et de celui du Scex Rouge à un peu plus de 2 800 mètres, s'est retrouvée à l'air libre pour la première fois depuis l'époque romaine. Le Pizol, dans l'est du pays, dont des funérailles avaient déjà été célébrées en 2019, a maintenant "pratiquement disparu". A 3 000 mètres d'altitude, dans la région de l'Engadine dans le sud-est de la Suisse et dans la partie sud du Valais, "une couche de glace de 4 à 6 mètres d'épaisseur a disparu, c'est parfois deux fois plus que le maximum" enregistré jusqu'à présent.

"Les dégâts ont été catastrophiques pour les petits glaciers", soulignent les experts suisses. "Ces évolutions montrent aussi l'importance des glaciers pendants des années chaudes et sèches pour l'alimentation en eau et en énergie", expliquent-ils. Un point crucial pour un pays où l'hydro-électricité assure plus de 60% de la production totale d'énergie du pays.

La fonte des glaciers a aussi des conséquences moins attendues. Il arrive de plus en plus fréquemment que des randonneurs fassent une découverte macabre, les corps étant libérés des glaces dont ils étaient prisonniers parfois depuis des décennies, voire des siècles.