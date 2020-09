Guyane : une journée pour sensibiliser aux déchets sauvages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Opération grand nettoyage dans la commune de Mana (Guyane), samedi 19 septembre, pour la troisième édition du World Clean Up Day, la Journée mondiale du nettoyage. Les habitants se mobilisent pour débarrasser le bord de la rivière de ses détritus. "Beaucoup de canettes de bière, de bouteilles d’eau en plastique", précise l’une des bénévoles de l’association Cantinho do Brasil. Difficile de lutter contre ces incivilités selon la ville.

Plusieurs tonnes de détritus déjà ramassés

"Il y a de plus en plus de monde qui arrive sur la commune, parfois de passage, mais on essaie de faire le nécessaire pour mettre des poubelles partout", explique François Alfonse, élu délégué à l’environnement à la mairie de Mana. Sur terre et sur l’eau, sept associations se sont rassemblées la veille pour sensibiliser à la préservation de l’environnement. Un message bien reçu pour les enfants qui participent à l’opération. Plusieurs tonnes de détritus ont déjà été ramassés en Guyane.

