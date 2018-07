Groenland : un village menacé par un iceberg

À première vue, il ferait envie à tous les Européens qui subissent la canicule. 200 mètres de large, 100 mètres de haut, l'équivalent de 30 étages. Cet iceberg à la dérive fascine et inquiète les 169 habitants d'Innaarsuit au Groenland. Les locaux apprécient la beauté du phénomène et se disent habitués aux blocs de glace. Mais celui-là est beaucoup plus gros que les autres.

Un phénomène méconnu des scientifiques

Dans ce village à l'ouest du Groenland, 11 millions de tonnes de glace ont débarqué la semaine dernière, les proches riverains ont été évacués, car déjà un bloc s'est détaché. Des fissures et des crevasses sont visibles ; si l'iceberg se disloque, les autorités craignent un ras de marée. La centrale électrique et les réservoirs de carburant sont proches de la côte. Pour les scientifiques américains, ce phénomène encore méconnu n'est pas forcément lié au réchauffement climatique. On a demandé aux enfants de s'éloigner de la place, et tous attendent une grande marée qui décrocherait cette montagne de glace du paysage.

