Les images sont impressionnantes. Sur la côte ouest du Groenland, un iceberg géant menace un village. Ce géant de glace mesure pas moins de 100 mètres de haut et 200 mètres de large. Il pèse plus de 11 millions de tonnes. Il menace aujourd'hui le village d'Innaarsuit. Les autorités craignent désormais que le bloc ne se brise et provoque un tsunami.

Le réchauffement climatique en cause

Une partie des habitants a déjà dû être évacuée. Comme le rapporte France 2 dans un reportage, les autorités craignent également pour une centrale électrique et un dépôt de carburant à proximité. Sur place, on espère qu'une remontée des eaux à la prochaine pleine lune permettra aux courants d'emporter l'iceberg plus loin. Selon des experts, réchauffement climatique oblige, de tels phénomènes sont amenés à se produire de plus en plus.