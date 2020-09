Gard : des inondations plus fréquentes et intenses ?

Ce sont quatre mois de pluie qui sont tombés en 24 heures dans le Gard. Ces épisodes cévenols sont récurrents. Ils risquent d’être "de plus en plus fréquents et violents", a affirmé, dimanche 20 septembre, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.