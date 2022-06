Face au défi climatique, la France peut mieux faire selon le Haut Conseil pour le climat

Si la France veut atteindre ses objectifs fixés pour 2030, elle devra faire « un sursaut indispensable » selon les sages du Haut Conseil pour le climat. Sur les 25 orientations étudiées par le Haut Conseil, seulement 6 répondent actuellement à la stratégie nationale bas carbone. Le rapport recense tout de même des avancées comme dans le secteur du bâtiment. A contrario​, dans le domaine de l’agriculture, si le conseil salue les réductions d’émissions de CO2 grâce à la bioéconomie, les émissions liées à la consommation d’énergie fossile sont pointées du doigt.

Des recommandations pour accélérer la transition écologique

Ce rapport propose également des solutions et des recommandations que pourrait suivre le gouvernement. Le rapport recommande notamment un financement public sur le long terme pour décliner les mesures nationales au niveau local. Afin d’accélérer la transition écologique, une hausse de l’aide aux collectivités territoriales et un rééquilibrage de la balance commerciale par la création de nouvelles filières écologiques sont des pistes à suivre. À l’heure actuelle, la France n’est pas prête à affronter les défis écologiques et climatiques de demain.