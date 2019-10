Eurozapping : un prix Nobel pour la Suisse ; des maisons en bord de mer invendables

La Suisse distinguée pour le prix Nobel de physique mardi 8 octobre. Michel Mayor et son doctorant Didier Queloz, deux astrophysiciens de l'université de Genève, ont découvert la première exoplanète située en dehors du système solaire en 1995. La découverte de la vie sur une de ces exoplanètes est la prochaine étape.

Un méga trafic de drogue démantelé

Démantèlement du plus vaste trafic de drogue en Grande-Bretagne. 19 personnes ont été arrêtées mardi matin. Un coup de filet pour décapiter la branche britannique du plus important réseau de drogue jamais découvert au Royaume-Uni. Un trafic international neutralisé après 18 mois d'enquête avec les Pays-Bas.

Des maisons avec vue sur la mer ne trouvent plus preneurs. Avec le réchauffement climatique, les programmes immobiliers au bord de l'eau n'ont plus la cote. D'ici un siècle, les dégâts dus au changement du climat pourraient coûter au Danemark plus de cinq milliards d'euros chaque année.

