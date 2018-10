Des milliers de personnes ont marché pour le climat partout en France

La marche a réuni 14 500 manifestants à Paris, 3 500 à Bordeaux et des milliers à Lille.

Des milliers de personnes ont marché pour le climat, samedi 13 octobre, dans près de 80 villes en France, d'après le recensement de France Bleu et France 3. Elles étaient réunies autour du slogan "Il est encore temps". Ces marches ont été organisées plus d'un mois après la forte mobilisation du 8 septembre, qui avait rassemblé 50 000 manifestants dans la capitale d'après les organisateurs, 18 500 selon la police.

Une participante à la marche pour le climat à Paris, le 13 octobre 2018. (OLIVIA COHEN / RADIO FRANCE)

À Paris, la marche a réuni cette fois 14 500 manifestants, selon le comptage médias indépendant de la société Occurence. Ils étaient près de 3 500 dans les rues de Bordeaux, des milliers à Lille, 1 000 à Caen et Limoges, des centaines à Marseille, Pau, Rouen, Dijon et Besançon, 600 au Mans, 500 à Nancy, 400 à Cherbourg et Saint-Etienne, jusqu'à 300 à Poitiers, 200 à Valence et Saint-Malo, ou encore une cinquantaine au Havre.

Une action est menée devant une agence bordelaise de la Société générale #Ilestencoretemps #MarchePourLeClimat pic.twitter.com/g6BJogXwDo — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) 13 octobre 2018

À Montpellier, on marche une nouvelle fois pour le climat https://t.co/YgaRNCRkXT pic.twitter.com/pcULS85SnJ — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 13 octobre 2018

Cette mobilisation intervient quelques jours après la publication d'un rapport de 400 pages des experts climats de l'ONU. Ils incitent les États à engager des transformations "rapides" et "sans précédent" pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.