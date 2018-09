DIRECT. Des marches pour le climat partout dans le monde

Ce qu'il faut savoir

Plus de 800 actions sont prévues, samedi 8 septembre, dans plus de 90 pays, avec des rassemblements importants attendus à Paris ou encore San Francisco, pour demander la fin des énergies fossiles et promouvoir les énergies vertes. Ces événements, soutenus par des dizaines d'ONG, sont organisés en amont du Sommet mondial pour l'action climatique, qui aura lieu du 12 au 14 septembre à San Francisco.

Des initiatives citoyennes. Des marches pour le climat auront lieu à Paris et dans d'autres villes. L'initiative a été lancée par un particulier, Maxime Lelong. Il a créé un événement Facebook pour l'occasion, "marche pour le climat".

Une tribune écrite par 700 scientifques. "Nous sommes d’ores et déjà pleinement entrés dans le 'futur climatique.'" C'est avec cet avertissement que 700 scientifiques français lancent un "SOS" face à "l'urgence climatique" dans une tribune publiée par Libération,

"L'effet Hulot". En France, ces évènements revêtent une dimension particulière après la démission surprise de Nicolas Hulot, lassé de la "politique des petits pas" en matière d'écologie.