Climat : comment sauver la planète ?

Selon Pascal Canfin, directeur général de WWF France, "il y a quelque chose qui doit être fait aujourd'hui par Emmanuel Macron qui est de prendre conscience que nous léguons à nos enfants deux dettes : une dette financière et une dette écologique". Le climatologue Hervé Le Treut estime, lui, que "dans chaque région il y a des actions à prendre et je crois que c'est quelque chose qui doit devenir central dans la manière dont on conçoit les politiques publiques : on doit construire en pensant que les conditions seront différentes".

"Si on ignore le climat aujourd’hui, il va nous rattraper"

Pascal Canfin poursuit : "Ce que nous devons faire, c'est de la même manière que nous nous mobilisons contre la dette financière que nous léguons à nos enfants, c'est de nous mobiliser vraiment contre la dette écologique, la réduire et que le Premier ministre et le président de la République demandent à chacun des ministres des mesures supplémentaires pour tenir les engagements que nous avons pris lors de l'accord de Paris (...) Ce n'est pas seulement le ministre de l'Écologie qui est concerné". Hervé Le Treut conclut : "Si on ignore le climat aujourd’hui, il va nous rattraper avec des situations qu'on aurait pu anticiper".