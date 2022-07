Climat : typhon en Chine, fortes chaleurs au Japon, inondations en Australie… L'actualité du dimanche 3 juillet

Les incidents climatiques se déchaînent partout dans le monde, dimanche 3 juillet. L'Australie est en proie à des pluies torrentielles, alors que le Japon subit la plus forte vague de chaleur depuis plus de 150 ans. Enfin, le sud-est de la Chine est frappé par plusieurs typhons.

En Australie, des quartiers entiers de Sydney sont noyés sous des pluies torrentielles, dimanche 3 juillet. Les autorités ont ordonné l'évacuation de milliers de personnes. Les services d'urgences ont déjà secouru 29 personnes, et ont été appelés à plus de 1 400 reprises. "Nous sommes désormais confrontés à des dangers sur plusieurs fronts : crues soudaines, inondations fluviales et érosion côtière", a déclaré Steph Cooke, la ministre des services d'urgence de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Le Japon suffoque, un typhon en Chine

Le Japon, lui, suffoque. Pour la neuvième journée consécutive, la température a dépassé les 35 degrés à Tokyo, un record historique. Des pointes à plus de 40 degrés ont été enregistrées à certains endroits du pays, alors que la saison des pluies devrait battre son plein. En Chine, le typhon Chaba a frappé Hong-Kong et le sud du pays, avec des vents à plus de 120 km/h.