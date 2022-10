Climat : pour la militante écologiste Greta Thunberg, les COPs sont des machines à "greenwashing"

La militante écologiste Greta Thunberg a estimé dimanche 30 octobre que les conférences de l'ONU sur le climat, les COP, étaient devenues des machines à "greenwashing", lors d'une séance de questions réponses au Southbank Centre de Londres pour le lancement de son "Grand Livre du climat". Elles doivent au contraire servir à mobiliser pour forcer les dirigeants à agir, selon la jeune militante.

"L'espace pour la société civile cette année est extrêmement limité" à la 27ème conférence de l'ONU sur le climat, a fait valoir l'activiste suédoise. Sur Twitter, elle avait déjà exprimé sa solidarité avec "les prisonniers de conscience en Egypte avant la COP27", qui s'ouvre le 6 novembre à Charm el-Cheikh. Les COPs, dont la précédente s'était tenue à Glasgow, "ne sont pas vraiment destinées à changer le système" mais à encourager des progrès graduels devenus vains au regard de l'urgence climatique, a argumenté la militante de 19 ans.

"Le temps des petits pas est révolu"

D'après Greta Thunberg, ces conférences sont devenues des machines à "greenwashing", ou opérations de communications pour prétendre qu'ils agissent en faveur du climat quand ce n'est pas le cas. "Telles qu'elles sont, les COP ne fonctionnent pas vraiment, à moins qu'on les utilise comme une opportunité pour mobiliser" a poursuivi la jeune femme à la silhouette menue, cheveux nattés, en T-shirt rouge et jean.

Encore et encore dimanche, l'activiste suédoise a appelé chacun à devenir activiste, sachant qu'il y a "beaucoup de manière différentes" de le faire. "Le temps des petits pas est révolu et nous avons besoin de changements drastiques" et selon elle, pour obtenir l'obtenir de dirigeants d'entreprises ou de gouvernements qui ont intérêt au statu quo, "nous avons besoin de milliards d'activistes".