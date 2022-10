Climat : le thermomètre bat des records mensuels dans plusieurs villes de France

Plus globalement, la grande majorité des températures relevées sur le territoire vendredi sont largement supérieures aux normes de saison.

Les thermomètres ont viré rouge. Des records mensuels de température ont été battus dans plusieurs villes de France, particulièrement dans le Sud, vendredi 28 octobre, relève Météo France.

C'était le cas à Ger (Pyrénées-Atlantiques), avec un pic à de 33,2°C, soit presque deux degrés de plus que son record précédent, en date du 13 octobre 2019. Même chose pour Campistrous, dans les Hautes-Pyrénées (31,1°C), qui n'avait pas atteint de température aussi haute depuis 2009 (29,8°C), ou encore Courpiere dans le Puy-de-Dôme, qui a enregistré 28,6°C, battant le record de 2004 (28,5°C).

Les températures normales de saison dépassées

En règle générale, la grande majorité des températures relevées sur le territoire sont largement supérieures aux normes de saison. A Tarbes, le thermomètre a atteint 31,8°C, soit 14°C de plus que la normale. Même chose à Biarritz, avec un pic à 27,3°C (huit degrés de plus), ou à Strasbourg, où la température était de 24.6°C (11 degrés de plus).

"A quelques jours de la fin de ce mois d'octobre, l'anomalie de température moyenne affiche déjà une valeur supérieure à 3°C. Valeur très conséquente atteinte pour la dernière fois en février 2020", a précisé le service météorologique sur son compte Twitter.