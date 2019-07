Climat : le littoral français en danger de submersion

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

1,4 million de personnes seraient menacées par le risque de submersion en France. "Selon plusieurs études, le niveau des océans pourrait grimper d'un mètre d'ici 2100", indique la journaliste Lilya Melkonian. "Les cinq départements français les plus concernés par la submersion sont la Gironde, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, le Nord et le Pas-de-Calais. À cela s'ajoute le danger de l'érosion dans le Pas-de-Calais, en Seine-Maritime, dans le Calvados et le Gard. Selon plusieurs rapports depuis la tempête Xynthia de 2010 où 47 personnes avaient perdu la vie, seuls 60% des territoires se sont dotés d'un plan de prévention des risques littoraux qui interdisent ou contrôlent les constructions. Pourtant la France fait partie des pays européens les plus exposés à la submersion marine avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas", ajoute la journaliste.

165 000 bâtiments particulièrement vulnérables

"165 000 bâtiments sont particulièrement vulnérables, dont des hôpitaux et des installations nucléaires. Au-delà des lenteurs administratives, les élus locaux ont peur que leurs territoires perdent en attractivité (...) Il y a aussi les habitants qui appréhendent la baisse de la valeur de leur bien. Difficile de convaincre tout le monde alors qu'on l'a vu, il y a urgence", conclut la journaliste.

