Charente-Maritime : le village des Boucholeurs renaît, neuf ans après la tempête Xynthia

La renaissance d'un village, les Boucholeurs. Après neuf ans de réfection, et 15 millions d'euros de travaux, les promeneurs sont unanimes : la réhabilitation est une réussite. "C'est beau, c'est plus agréable et cela donne du baume au cœur", se réjouit une promeneuse. "On espère qu'on ne reverra plus jamais Xynthia. Les protections doivent être suffisantes pour que l'eau n'arrive plus dans le village", explique une riveraine.

Une digue a été construite pour protéger le village

Dans la nuit du 28 février 2010, la tempête Xynthia, d'une violence inouïe, emporte tout. Les maisons sont inondées et détruites, deux personnes trouvent la mort. Le village est sous le choc. Comment faire revivre la commune après le passage de la tempête ? Les élus ont travaillé d'arrache-pied pour réinventer le village. Une digue de 1,7 km a été construite pour protéger les habitants et les entreprises.

