Climat : 2018, l'année des coups de foudre

En 2018, avec plus de 700 000 impacts comptabilisés, les Français n'avaient jamais autant pu contempler le spectacle de la foudre. Le record s'explique par la météo très particulière des derniers mois. "Ce printemps très orageux, très pluvieux, avec de forts excédents, avec des orages généralisés en plaine et en montagne", coïncide avec un "climat plus ensoleillé, mais très chaud", explique le prévisionniste Jérôme Cerisier.

Des centaines de millions d'euros de dégâts

Il y a aussi eu plus de dégâts cette année. En moyenne, la foudre déclenche 15 000 départs de feu par an sur notre territoire, un million d'incidents électriques et la mort de 20 000 animaux d'élevage. Au total, des centaines de millions d'euros de dégâts avec les chutes de grêles qui ont ravagé de nombreux vignobles au printemps. Selon les climatologues, de tels épisodes pourraient encore s'intensifier dans les années à venir. "Il ya des précipitations de plus en plus intenses", explique Jean Jouzel, climatologue et vice-président du GIEC. Le sud de la France et la Corse ont été les plus touchés en 2018.

