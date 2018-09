Impacts de foudre : "L'année 2018 est un record depuis 30 ans"

Près de 700 000 impacts ont été comptabilisés par Météorage, le précèdent record datait de 1995 avec 696 000 impacts.

Depuis le début de l'année, près de 700 000 impacts de foudre ont été enregistrés en France d'après les calculs de Météorage, soit deux fois plus que l'année dernière. Le précèdent record de 1995 avec 696 000 impacts a également été battu. Le climatologue Robert Vautard, spécialiste des évènements extrêmes, a expliqué sur franceinfo que cela s'explique en partie par le réchauffement climatique.

franceinfo : Comment expliquez-vous cette activité exceptionnelle ?

Robert Vautard : L'année 2018 est un record depuis 30 ans, mais c'est relatif car on ne mesure la foudre que depuis quelques dizaines d'années. L'été et le printemps 2018 ont été marqués par une organisation des vents autour de l'Europe qui a été très particulière avec une situation anticyclonique qui s'est bloquée sur la Scandinavie et qui a donné lieu à une sécheresse et des vagues de chaleur en France, mais aussi des vagues orageuses en mai et en juin qui ont causé ce record.

Le réchauffement climatique y est-il pour quelque chose ?

Oui et non parce que si on regarde l'organisation des vents rien ne permet de dire qu'elle peut être due aux changements climatiques. En revanche, ce que l'on peut dire c'est que d'une manière générale, si on regarde le climat sur les 50 à 60 dernières années, on sait que les pluies extrêmes et les phénomènes qui y sont liés sont en augmentation. Il est difficile de le dire pour les éclairs eux-mêmes mais pour les pluies, c'est tout à fait dans le radar du changement climatique.

Vous attendez-vous à voir les orages se multiplier ?

On s'attend surtout à ce que les orages et les pluies qui les accompagnent soient plus intenses. Donc, le nombre d'orages ne sera peut-être pas en augmentation mais l'intensité des pluies, en particulier dans les orages, devraient être en augmentation.