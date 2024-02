Chili : des incendies meurtriers ravagent une partie du pays

C, Guttin, T. Donzel, @RevelateursFTV

Des incendies meurtriers touchent la région de Valparaiso au Chili. Le bilan provisoire fait déjà état de plus de 64 morts et de plusieurs dizaines d’hectares partis en fumée.

Les flammes ravagent la région de Valparaiso au Chili, dans des dizaines d’incendies meurtriers et très violents qui se déclarent depuis quelques jours. Ils sont attisés par la canicule et de fortes rafales de vent. Si le bilan n’est pas définitif, les flammes ont déjà tué plus de 64 personnes.

Un feu rapide et intense

Dans de nombreux quartiers, les habitants n’ont pas réussi à fuir. "Le feu était d’abord de l’autre côté et en dix à quinze minutes, les flammes étaient chez nous et il y avait des braises qui tombaient, qui brulaient tout, relate un homme. La chaleur était insupportable, on ne voyait rien. Tout est devenu noir."