Sécheresse en Catalogne : de nouvelles mesures d’urgence

En Catalogne, la sécheresse oblige les autorités à prendre de nouvelles mesures d’urgence. Les habitants doivent réduire leur consommation d’eau.

Une église du XIe siècle est habituellement immergée aux deux-tiers. Avec la sécheresse, elle a refait surface. Faute de pluie, le seuil d’alerte de toutes les réserves d’eau potable est dépassé. L’un alimente en eau potable les 100 000 habitants de Gérone. "Moi, c’est la première fois que je le vois ainsi, si vide, c’est triste", témoigne un habitant.

État d’urgence

Pour faire face à cette crise historique, les autorités catalanes ont décrété l’état d’urgence : six millions d’habitants sont priés de ne pas consommer plus de 200 litres d’eau par jour et par personne, c’est l’équivalent de trois douches. Pour la première fois, les hôtels et les campings, très nombreux sur la Costa Brava, ne pourront pas remplir leurs piscines, ni même les mettre à niveau. Le secteur industriel devra aussi réduire sa consommation de 25 %, mais ce sont les agriculteurs qui sont les plus touchés.

Un éleveur de moutons continue à les abreuver comme d’habitude, mais la loi lui impose en théorie de réduire de 50 % la quantité d’eau qu’il leur donne. "Si je réduis leur ration de moitié, c’est de la maltraitance animale, je ne peux pas le faire, c’est impossible", explique-t-il, désemparé. Les autorités ont annoncé des contrôles ou des amendes pour les particuliers ou les communes qui ne respecteraient pas ces restrictions. S’il ne pleut pas dans les semaines à venir, des coupures d’eau pourraient intervenir.