Canicule : Troyes, ville la plus chaude de France

Un soleil écrasant et des rues désertes. Depuis quelques jours, la canicule est une véritable épreuve pour les habitants de Troyes (Aube) mais la situation empire mardi 7 août : avec 39 degrés attendus à l'ombre, la ville devrait être la plus chaude de France. "Je suis sous médicaments et je m'aperçois que, dans l'après-midi, je suis très fatigué", explique un retraité. "On ne fait pas grand-chose, on se repose le plus possible et on attend", abonde une Troyenne.

Une situation difficile pour ouvriers et restaurateurs

La température élevée surprend même ceux qui sont pourtant habitués aux fortes chaleurs. La chaleur est notamment une grosse contrainte pour les ouvriers qui travaillent dehors depuis 8 heures du matin : ils s'adaptent et boivent beaucoup, attendant que la journée se passe. La situation n'est pas facile non plus pour les restaurateurs, qui travaillent "moins vite" et ont très chaud au moindre mouvement. Les Troyens peuvent se rassurer, après plusieurs jours de canicule, les températures vont se rafraîchir dès ce soir.

