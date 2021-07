Canada : le pays touché par une canicule et plusieurs incendies

Une canicule frappe toujours le Canada vendredi 2 juillet, les températures montant jusqu’à plus de 49 degrés. Depuis une semaine, 500 personnes sont décédées.

Connu pour ses hivers rudes, le Canada vit une situation météorologique totalement opposée, vendredi 2 juillet. Le pays subit une vague de canicule qui fait monter les températures jusqu’à 49,6 degrés, du jamais vu. Depuis une semaine, 500 personnes sont décédées, emportées par cette vague de chaleur. Cela s’explique par le dôme de chaleur : un phénomène climatique durant lequel l’air chaud, emprisonné par des pressions importantes, est repoussé vers le sol, dont la température augmente encore plus.

Un lien direct avec le changement climatique ?

Certains experts expliquent que ce phénomène a été amplifié par le changement climatique. "Cette vague de chaleur n’aurait pas été aussi forte, elle n’aurait pas pulvérisé les records de température si le réchauffement climatique n’avait pas été là. Il rend les canicules encore plus puissantes qu’elles ne l’étaient déjà", assure Zeke Hausfather, climatologue au Breakthrough Institute. Des feux de forêt ont touché l’ouest américain et la province canadienne de Colombie-Britannique. C’est désormais la Californie (États-Unis) qui doit faire face à cette vague de chaleur. Plus d’une dizaine d’incendies ont été déclarés.