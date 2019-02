Belgique : les jeunes toujours mobilisés pour le climat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Bruxelles, Liège ou Louvain (Belgique), des milliers de jeunes se sont mobilisés pour le climat. Cette mobilisation du jeudi 31 janvier, la quatrième du genre, a été amplifiée par les réseaux sociaux et les images impressionnantes des cortèges. "C'est une mobilisation que nous n'avons pas vue venir. À la fois pour ses priorités, pour ses modes d'action et surtout pour l'ampleur que cela prend, son inscription dans la durée", indique Jean Faniel, directeur du Centre de recherches et d'information socio-politiques (CRISP).

Le soutien de 3 500 scientifiques

Dans la bonne humeur, ces étudiants et lycéens sèchent les cours chaque jeudi. Ils viennent d'obtenir le soutien de 3 500 scientifiques belges qui demandent au gouvernent de mettre le turbo en matière de changement climatique. En Flandre, un groupe d'experts et de climatologues sera chargé de conseiller les autorités.

