Antarctique : le laboratoire du changement climatique

Depuis quelques années, le paysage de l'Antarctique a changé. "J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements provoqués par le changement climatique. Le glacier Collins montre des rochers que l'on ne voyait pas il y a cinq ou dix ans", explique un chercheur sur place. Ces chercheurs mesurent les effets de ces bouleversements sur la faune et la flore. Dans cette serre, ils étudient la réaction des plantes à une augmentation de 1 à 2°C. Les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions.

Entre 2002 et 2016, 125 gigatonnes de glace ont disparu

"Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune, comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement", commente une des membres de l'équipe de scientifiques. La température de la planète a augmenté de 1°C. L'Antarctique est une des régions qui se réchauffe le plus rapidement : entre 2002 et 2016, 125 gigatonnes de glace ont disparu.