Alsace : de nouvelles espèces d'arbres pour supporter la sécheresse ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

En Alsace, à Munchhouse (Haut-Rhin), la forêt de la Hartt suffoque, et pas à cause des incendies, mais plutôt la faute au changement climatique. Il fait de plus en plus chaud et les arbres meurent de soif. Pour sauver la forêt, de nouvelles espèces plus résistantes à la sécheresse sont plantées dans ce qui est l'un des poumons de la région. "Ici vous avez un chêne avec des branches sèches en bas", constate Bruno Gaston de l'Office national des forêts (ONF).

"Quand le chêne commence à dépérir, c'est que la forêt souffre"

Un constat alarmant, car les racines très profondes des chênes sont censées les rendre plus résistants. "Quand le chêne commence à dépérir, c'est que la forêt souffre vraiment du manque de pluie", confirme le spécialiste de l'ONF. Il y a trente ans, une plantation de cèdres de l'Atlas a été expérimentée, et le fait qu'ils se portent bien en période de sécheresse est donc une piste pour les futures plantations d'arbres dans le l'est de la France.