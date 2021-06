Accord de Paris : "Aucun des pays du G7 ne tient ses engagements", déclare l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot

"Sur l'aspect du climat, on est fatigué des sommets." Alors que les dirigeants italien, allemand, français, britannique, canadien, japonais et américain se retrouvent à Carbis Bay (Royaume-Uni) pour l'ouverture du G7, vendredi 11 juin, Cécile Duflot a exprimé sa lassitude concernant ces réunions politiques, notamment concernant l'environnement.

"Aucun des pays du G7 ne tient ses engagements, ou un peu [comme] le Canada, pris à l'accord de Paris. Donc il faut moins de discours et plus d'actes" a constaté l'ancienne ministre écologiste. "Maintenant, on est dans la décennie critique en matière climatique", a-t-elle encore ajouté.

L'urgence climatique sera toutefois au centre des discussions de ce 47e sommet du G7. La pandémie sera un autre des sujets importants abordés, alors que les sept puissances devraient s'engager à distribuer un milliard de doses de vaccin contre le Covid-19 aux pays pauvres.