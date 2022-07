Vrai ou fake Canicule : les couleurs des cartes météo sont-elles volontairement plus alarmantes qu'il y a 20 ans ?

Une France rouge écarlate. Alors que la canicule a frappé l'Hexagone mi-juillet, de nombreux comptes Twitter ont relayé un montage qui prétend montrer que les couleurs des cartes météo utilisées par les chaînes de télévision seraient volontairement plus alarmantes qu'il y a vingt ans.

20 ans séparent ces deux cartes, comprendra qui voudra pic.twitter.com/yuSNndVZM0 — Perle (@veritebeaute) July 17, 2022

Dans ce montage, la carte située dans la partie supérieure est présentée comme datant du 13 juillet 2002. Mais le format de l'image, en 16/9, ne correspond pas au format 4/3 utilisé par les chaînes de télévision à cette époque. On reconnaît en outre la charte graphique actuelle de la météo de TF1. A titre de comparaison, voici à quoi ressemblait la météo sur TF1 en 2002.

Des températures qui ne correspondent pas

A partir d'une recherche d'image inversée sur le site Yandex, franceinfo a réussi à retrouver l'origine de cette carte. Il s'agit en fait des prévisions pour la journée du vendredi 28 juin 2019, diffusées la veille sur TF1. On retrouve aussi cette image dans un tweet du 28 juin 2019.

D'ailleurs, les températures du 13 juillet 2002 ne correspondent pas du tout à celles indiquées sur la carte supérieure du montage. Selon Météo France, il faisait 27,6°C à Marseille, et non pas 41°C, ce jour-là. A Paris, le thermomètre affichait 20,4°C, loin des 35°C sur la carte utilisée par le montage.

Il est donc faux d'affirmer que "20 ans séparent ces deux cartes", comme le fait l'internaute qui partage le montage. Seules trois années se sont en réalité écoulées entre les deux images.

Des chaînes "libres" de choisir leurs couleurs

Reste la question des couleurs utilisées sur ces deux cartes. Celles-ci sont pointées du doigt par des internautes qui dénoncent une manipulation visant à faire croire à une augmentation des températures et de leur impact sur la France. En effet, sur l'image du haut, les 45°C à Nîmes sont indiqués en orange, tandis que sur la seconde, les 41°C prévus à Bordeaux sont affichés en rouge.

Mais comparer ces deux cartes est trompeur car celles-ci ne sont pas basées sur la même charte graphique. Ici, la première carte appartient à TF1, tandis que la deuxième a été diffusée sur RMC. Or, "les chaînes sont libres de choisir leur propre échelle de couleur", explique Météo France. Comparer des bulletins météo de deux chaînes différentes n'a donc pas de sens.

Un autre élément est également à prendre en compte : les saisons. En effet, "on a une échelle de couleur qui change en fonction des saisons car les seuils de température sont différents, explique Ludovic Lagrange, prévisionniste pour France Télévisions. En été, on aura du blanc à 25°C alors qu'en hiver on aura du rouge pour la même température."

"Quand on est autour de la normale de saison on est sur des couleurs neutres, plus on s'en éloigne, plus on tire vers le bleu ou le rouge." Ludovic Lagrange, prévisionniste pour France Télévisions à franceinfo

Ainsi, si on compare une carte de la canicule d'août 2003 sur TF1 à une carte de la canicule de juillet 2022 diffusée sur la même chaîne, on peut se rendre compte que les couleurs des deux cartes météo sont sensiblement les mêmes.

Les couleurs des cartes météo ne sont donc pas manipulées pour être plus alarmantes qu'il y a vingt ans.