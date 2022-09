Une surmortalité constatée en juillet en France par l'Insee

Une importante mortalité au cœur de l'été. L'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) constate une surmortalité en juillet, dans son bulletin sur le nombre de décès par jour et par région et département en France, mis en ligne vendredi 2 septembre. "Le nombre de décès moyen par jour est en forte hausse en juillet : il atteint 1 750, après 1 610 en juin 2022", écrit l'Insee. Qui précise toutefois qu'il s'agit de "données provisoires", qui seront révisées "à la hausse dans les prochaines semaines".

L'institut s'avance aussi sur la cause de cette surmortalité : l'été caniculaire. En effet, selon l'Insee, "le niveau élevé des décès toutes causes confondues en juillet 2022 s'explique vraisemblablement par la vague de chaleur survenue à la mi-juillet, après un premier épisode de canicule dès la mi-juin". Pour appuyer son analyse, l'institut met en parallèle les pics de décès avec "des pics de recours aux soins d'urgence du 15 au 18 juillet". "En juillet, les décès toutes causes confondues atteignent un pic très net le 19 juillet, après un pic moins marqué le 13 juillet, et les décès totaux du mois de juillet 2022 sont supérieurs de 13% à ceux de juillet 2019", résume l'Insee.

Une hausse importante en Outre-mer

Ainsi, du 1er janvier au 22 août 2022, 426 671 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés. C'est 7,9% de plus qu'en 2019.

Sur cette période, toutes les régions de France métropolitaine enregistrent une hausse des décès, note l'Insee. Mais elle tout de même plus prononcée en Corse (+ 15 %), en Occitanie (+ 10 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (+ 10 %), tandis qu'elle est plus faible en Ile-de-France (près de + 5 %). En Outre-mer, les départements connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1ᵉʳ janvier au 22 août (+ 23 %).

Toutes ces données seront mises à jour fin septembre, insiste l'Insee, qui ajoute qu'en outre, Santé publique France publiera un bilan spécifique au cours du mois. Il prendra en compte l'ensemble des vagues de chaleur de l'été, mais aussi l'épidémie de Covid-19, concomitante.