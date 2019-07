VIDEO. Sécheresse : la canicule annoncée inquiète les départements qui manquent d'eau

Le maïs français fait grise mine. Dans la Creuse, le manque d'eau et la chaleur ont eu raison des récoltes de Gilles Roux qui redoute de ne plus pouvoir nourrir son troupeau. Sur cette exploitation, le puits est vital pour abreuver les bêtes. Faute de pluie et de précipitations, son niveau est au plus bas. "On est inquiet parce que pour l'instant il résiste, mais est-ce qu'il va résister", s'interroge l'agriculteur.

Interdiction d'arroser dans certaines zones

Mercredi 17 juillet, les restrictions d'eau concernent 64 départements français. Dans certaines zones en situation de crise, l'irrigation est totalement interdite. Dans un jardin partagé du Val-de-Marne, les particuliers doivent aussi économiser l'eau : il est interdit d'arroser entre 8 heures et 20 heures. Agriculteurs et amateurs vont devoir s'adapter, car le retour de la canicule est prévu dès lundi 22 juillet.

Le JT

Les autres sujets du JT