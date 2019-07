Météo France annonce un nouvel épisode de canicule la semaine prochaine en France

L'institut ne connaît pas encore la durée ni l'étendue de ce phénomène dont les prémices se feront sentir dès ce week-end.

"Dès ce week-end, le mercure commence à grimper." Un nouvel épisode de canicule va frapper la France métropolitaine dans les jours qui viennent, annonce Météo France mercredi 17 juillet. "En début de semaine prochaine, les températures atteindront entre 30 et 35 °C sur la moitié nord et entre 35 et 39 °C, localement 40 °C du Sud-Ouest au Centre-Est et du Languedoc à la Provence", détaille le prévisionniste.

"La durée de cet épisode et son étendue géographique restent à surveiller à cette échéance", poursuit Météo France.