Météo : la canicule devrait progressivement prendre fin lundi

Les très fortes chaleurs de ces derniers jours s'atténueront, sauf dans la région lyonnaise. Les températures nocturnes seront en baisse et deviendront plus respirables.

Vous pourrez de nouveau respirer. Le temps lundi 19 juin sera marqué par la fin progressive de la vague de chaleur précoce après des orages parfois violents et de fortes rafales de vent, selon les prévisions de Météo France. Les très fortes chaleurs de ces derniers jours s'atténueront, excepté sur le bassin lyonnais. Les températures nocturnes seront en baisse et deviendront plus respirables.

Les maximales seront comprises entre 20 °C et 27 °C au nord de la Loire, entre 28 °C et 32 °C en Alsace et en Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que dans le Centre, le Sud-Ouest, la région Paca et la Corse. En Auvergne-Rhône-Alpes, le thermomètre affichera encore 31 °C à 36 °C degrés.

A noter que la nuit de dimanche à lundi sera ponctuellement orageuse, et quelques impacts orageux sont également prévu sur les Pyrénées lundi après-midi. Sur la façade atlantique, une nouvelle vague orageuse fera son apparition lundi en début de soirée. Ces orages se décaleront sur le quart nord-ouest du pays dans la nuit en s'atténuant progressivement.