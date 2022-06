DIRECT. Fin de la vigilance rouge à la canicule, 50 départements en alerte orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

• Le record de chaleur a été battu à Biarritz avec 42,9 °C, alors que la France traverse une vague de chaleur particulièrement précoce (vous pouvez voir ici une carte des records sur l'Hexagone). Onze départements sont toujours en vigilance rouge à la canicule, 59 en vigilance orange.



• A Châteauroux, 25 000 habitants sont privés d'eau du robinet depuis hier soir, à cause d'une contamination à la bactérie E.coli. Les détails dans notre article.



Formidable exploit du nageur français Léon Marchand, 20 ans à peine, qui a remporté en vieux briscard la finale des Mondiaux en 400 mètres quatre nages.



L'affiche de la finale du Top 14 opposera Castres à Montpellier, vainqueur de la deuxième demi-finale face à Bordeaux-Bègles (19-10 au terme d'un match fermé).



: @Djack 76 Nous avons vu passer l'information, plusieurs d'entre vous m'ont envoyé l'article d'un confrère de la PQR, mais nous cherchons à vérifier l'information, ce qui est pas encore le cas à l'heure actuelle. Donc patience, on vous en parlera quand nous aurons tous les éléments.

: Fin de canicule mais tornade à villes sur mer.(Calvados) Une personne décédée et plusieurs blessés les plages étaient bondées

: Waouhhhh! Ça y est . Colossal ! Ils l’ont fait . Bravooooo Montpellier

: Les Héraultais n'ont jamais remporté le titre de champion et traînent deux échecs en finale, en 2011 et en 2018.

: #RUGBY C'est terminé ! Montpellier se hisse en finale du Top 14 et défiera Castres vendredi prochain, après sa victoire 19-10 contre Bordeaux-Bègles en demi-finale.

: Des nouvelles du concours de perche du meeting d'athlétisme de Paris : Renaud Lavillenie a pris la deuxième place avec 5,80 m franchis au deuxième essai, derrière le Belge Ben Broeders, qui a passé la même barre dès sa première tentative. Thibaut Collet, qui s'est arrêté à 5,75 m, a terminé troisième.

: Après le vinyle, c’est au tour de la cassette audio de faire de la résistance, avec des ventes en hausse de 30% sur un an. “En effet les quadragénaires sensibles à ce milieu de niche ont continué d’acheter des cassettes, mais le format a également su séduire les adolescents qui ont désormais une véritable fascination pour l’objet. En cause, des films et séries ayant popularisé les cassettes. Je pense notamment aux Gardiens de la Galaxie, Stranger Things, ou encore 13 Reasons Why”, explique à France Culture le disquaire Alban Jamin.

: Le Malawi, un des pays les plus pauvres de la planète, est plongé dans le noir ce soir en raison d'une panne majeure d'électricité affectant tout le territoire, annonce la compagnie nationale d'énergie (Escom) dans un communiqué.

: Il a fallu attendre la 68e minute pour voir les premiers points de la seconde période ! Grâce à une pénalité, Montpellier creuse l'écart pour mener contre Bordeaux-Bègles.

: Ce n’était pas du moonwalk, mais presque. Louis Béranger, alias “Lulu de tous les records”, a gravi le col de la Bonette à reculons. Les 15 km ont été gravis, à l’envers donc en 2h22. C’est le 17e col qu’il franchit de la sorte, rappelle Le Dauphiné Libéré.

: Et pendant ce temps là, à Paris... Il est 22h40, j'ai gagné 4°C depuis ce matin (32°C à 06h30). Buvez, éliminez !!

: L'épisode de canicule se prolonge sur la capitale, nous écrit @Guillaume, thermomètre à l'appui.

: Nom de Zeus ! Une cassette vidéo du premier Retour vers le futur, encore sous blister, et qui a appartenu à l’acteur Tom Wilson (Biff Tannen dans le film) s’est arrachée 75 000 dollars lors d’une vente aux enchères, relève le Guardian. L’acteur y a inscrit ce petit mot : "à l’époque, je l’avais mise de côté pour plus tard, et aujourd’hui, pas moyen de mettre la main sur un magnétoscope".





: On joue l'heure de jeu à Nice et ce match entre Montpellier et Bordeaux-Bègles tourne à la guerre de tranchées, sans qu'une équipe ne parvienne à faire la différence., les amateurs de beau jeu et d'envolées à l'aile prennent leur mal en patience.

: Avec des températures particulièrement élevées dès le mois de juin, les agriculteurs sont inquiets. Les cultures, déjà frappées par la sécheresse, peinent à atteindre une taille habituelle, quand les bêtes sont soumises au stress thermique. Reportage de France 2 au cœur des exploitations agricoles.







: Les alliés de l'Ukraine doivent soutenir Kiev fermement et longtemps s'ils ne veulent pas voir l'"agression" triompher en Europe comme jamais depuis la Seconde guerre mondiale, estime le Premier ministre britannique Boris Johnson dans une tribune à paraître demain dans le Sunday Times. "Le temps est aujourd'hui un facteur crucial", écrit-il. "Tout dépendra de la façon dont l'Ukraine peut renforcer sa capacité à défendre son territoire plus vite que la Russie ne peut renouveler ses capacité d'attaques. Notre tâche est de donner du temps au camp ukrainien."

: Coup dur pour les habitants de Condé-Northen, en Lorraine. La conduite d'eau qui alimente la commune a lâché hier, et les 700 habitants doivent se débrouiller sans eau courante en pleine canicule. Si Suez s'affaire pour réparer la canalisation, l'entreprise n'a pas encore donné de date de retour à la normale, constate France Bleu Lorraine Nord.

: C'est reparti depuis quelques minutes à Nice, pour cette deuxième demi-finale du Top 14 entre Montpellier et Bordeaux-Bègles. Toujours 13-10 pour les Héraultais et toujours le live de franceinfo sport pour suivre la rencontre en minute par minute.

: Le long métrage d'animation Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? décroche le cristal du long métrage au Festival d'Annecy.











: 💎 MEETING DE PARIS DL 🇫🇷

🏃‍♂️ 800M

1. Benjamin Robert 🇫🇷 1:43.75 PB

2. Peter Bol 🇦🇺 1:44.00 AR

3. Tony van Diepen 🇳🇱 1:44.14 PB

4. Gabriel Tual 🇫🇷 1:44.23 PB

5. Mohamed Ali Gouaned 🇩🇿 1:44.43 PB

6. Pierre-Ambroise Bosse 🇫🇷 1:44.54 SB

MINIMA POUR LES MONDIAUX ✅#ParisDL



: @Val Val Le coureur français a non seulement remporté la course, mais les deux autres concurrents français engagés ont réalisé les minimas nécessaires pour se qualifier pour les Mondiaux. Chapeau bas messieurs !

: Cocorico, Benjamin ROBERT, 1er au 800m 🥇🇫🇷 !! Avec un super chrono (1'43" 75, 3eme performance mondiale de l'année) et un finish époustouflant

: Les "gilets jaunes", le retour ? Un barbecue a rassemblé une quarantaine d'irréductibles, à Férin, près de Douai (Nord), relève La Voix du Nord. Objectif : relancer, localement, le mouvement.

: 200 acteurs et réalisateurs influents à Hollywood, de J.J. Abrams à Mark Ruffalo en passant par Julianne Moore appellent l’industrie à reconsidérer la façon dont les armes à feu sont présentées dans les films, particulièrement le fait de posséder une arme, alors que le débat sur le “gun control” a repris de la vigueur après la récente tuerie de l’école d’Uvalde, relève le magazine Rolling Stone.

: Dégâts sur la plage de Villers sur Mer.





: Gros coup de vent très soudain en sud Bretagne aussi, chute des températures et maintenant, pluie

: On a le reliquat de la tempête dans l'Eure, énormément de vent et on est passé de 39.3 à 23.4, on respire

: Succession de violents coups de vent depuis 20h35 à Houlgate (Calvados)



: 🔴⚠️ #Tempête soudaine sur les côtes du #Calvados Le vent est passé de 0 à plus de 100 km/h en une fraction de seconde.Phénomène rare par son intensité.Un flux de Nord Ouest plus froid a pris le dessus sur la brise thermique. #Normandie #Météo #Caen #MervilleFranceville



: @midazola Effectivement, le phénomène semble avoir été très soudain, en début de soirée.

: Gros gros coup de vent sur Caen et le calvados !!! Des branchages au sol, du mobilier urbain tombé etc !!!

: @isa 92 J'ai écrit un article là-dessus en 2015, ce qui ne rajeunira personne ! Rien ne prouve que cet accessoire a un quelconque impact sur les performances. Mais les athlètes pourraient se sentir plus forts lorsqu'ils en portent.

: Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer l intérêt des manches longues additionnelles que portent certains coureurs du 110 m haies à charlety ? Merci

: C'est la pause à Nice et Montpellier passe devant Bordeaux-Bègles juste avant le retour aux vestiaires grâce à un drop d'Anthony Boutier à la dernière seconde.

: Bravo @leon_marchand pour cet or et ce temps exceptionnel aux Mondiaux de natation en 400m 4nages, 2ème perf de tous les temps et record d’Europe ! Son père Xavier était le seul et dernier Français à avoir été médaillé aux mondiaux en 1998 en 4N, la relève est assurée @FFNatation https://t.co/HpzvGM2kmC

: Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, félicite Léon Marchand pour son titre mondial, ce soir, aux Mondiaux de Budapest.

: Pour la première fois, l'ONF a décidé de communiquer sur les risques de feux de forêt en Normandie. "La Normandie était sans doute moins encline à ce genre d'épisodes de canicule. Mais aujourd'hui c'est une réalité, le réchauffement climatique touche toutes les régions. Donc il faut vraiment communiquer sur les risques d'incendie", souligne Céline Langumier, agente de l'ONF chargée de sensibiliser les promeneurs ce week-end, au micro de France 3 Normandie.

: Les autorités sanitaires américaines recommandent désormais les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna pour les tout petits, les Etats-Unis devenant ainsi le premier pays à rendre les injections de ces deux vaccins à ARN messager possibles dès 6 mois d'âge.

: Red Bull Cliff Diving à #Paris, dans la Seine...une 1ere dans l’histoire du haut vol. Un bonheur à l’état pur. Merci 🙏 @garycliffdiver de faire à ce point honneur à ce sport et à votre pays 🇫🇷



: 🤿Las mejores imágenes del ‘Red Bull Cliff Diving 2022′ en París🇫🇷 La capital francesa acogió el evento anual donde se reúnen los mejores clavadistas del planeta. https://t.co/31ZIMRWs5I



: 🇫🇷 Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui 💥On veut clairement plus d'évènement sportif comme le Red Bull Cliff Diving en France 🤩@RedBullFrance



: Les magnifiques photos de Baptiste Paquot pour @lequipe lors de l'étape parisienne du Red Bull Cliff Diving à Paris 🤩📸 #plongeonextrême Diapo demain sur @eadrenaline https://t.co/yGa1eQbWfc



: Spectaculaires images du Red Bull Cliff Diving (vous l'aurez compris, un concours de plongeon avec vue sur la Tour Eiffel), cet après-midi à Paris.

: Témoignage effrayant d’Anne Gervais, du collectif Inter-Hôpitaux, qui illustre la marchandisation de l’hôpital, pensé de plus en plus comme une entreprise. "On commence à nous envoyer des fichiers Excel et le but qu'on devrait faire devrait faire plus de tuberculose, explique-t-elle sur France Culture. Plus de cœur dites. Et on commence à nous parler en réunion de part de marché. C'est quoi, le marché du cancer après ? Un petit kilo de santé bien fraîche, on va vous vendre un petit cancer. Ça n'a pas de sens quoi."

: Ce n'est pas fini à Nice ! Bordeaux revient dans le match à la faveur d'un essai de Mathieu Jalibert, l'ouvreur aux cheveux un temps décolorés du XV de France. , 20e.

: Si vous cherchez quoi écouter pendant cette canicule, quand vous êtes étendus sur votre lit, les volets fermés, je vous recommande ce formidable podcast de France Culture qui retrace, minute par minute ou presque, le premier voyage sur la Lune de 1969. C’est incroyablement riche.

: Le départ canon de Montpellier se confirme, avec un nouveau drop passé entre les perches pour porter l'avantage des Héraultais à après 13 minutes de jeu.

: 5m65 au 1er essai à la perche pour Renaud Lavillenie,... ça commence bien !