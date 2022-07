Météo : 13 départements sud-est de la France toujours placées en vigilance orange canicule

Météo France a également placé quatre nouveaux départements en vigilance orange pour cause d'orages.

La chaleur devrait perdurer ce week-end. Météo France a maintenu 13 départements du quart sud-est de la France en vigilance orange canicule, selon son bulletin de 6 heures publié vendredi 22 juillet. Dans le détail, les départements concernés par la vague de chaleur sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

"Ce vendredi après-midi, les températures maximales seront généralement comprises entre 34 et 38° C avec des pointes à 39/40° C ponctuelles dans les départements placés en vigilance orange", explique Météo France. Les fortes chaleurs devraient perdurer "jusqu’en début de semaine sur ces régions même si les températures maximales peuvent ponctuellement accuser une légère inflexion".

Météo France a également placé quatre départements du nord-ouest en vigilance orange pour cause d'orages. Il s'agit de l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme. "Sur les départements placés en vigilance orange, des averses orageuses assez virulentes s’accompagneront de fortes intensités de précipitations (typiquement de l’ordre de 30 mm/h), parfois de grêle ainsi que de fortes rafales de vent", détaille l'institut.