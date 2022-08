Fortes chaleurs et sécheresse : voici à quoi s'attendre pour la semaine à venir dans l'Hexagone

L'heure n'est pas encore au rafraîchissement. Pour la deuxième semaine du mois d'août, Météo France prévoit à nouveau des températures élevées dans l'Hexagone. La troisième vague de chaleur, entamée en France le 31 juillet, devrait se prolonger jusqu'au 15 août. "On parle d'une vague de chaleur qui dure près de 15 jours, c'est très long", constate François Jobard, prévisionniste à Météo France, auprès de franceinfo.

La multiplication de ces phénomènes météorologiques est en grande partie liée au réchauffement climatique. "A mesure que les températures augmentent, l'intensité des vagues de chaleur et des records de températures augmentent deux fois plus vite", expliquait en juin Jean Jouzel, climatologue, glaciologue, ancien vice-président du Giec, à franceinfo. Voici à quoi vont ressembler les prochains jours.

La troisième vague de chaleur se poursuit

La deuxième semaine d'août va être marquée, comme la précédente, par des températures élevées. Une quatrième vague de chaleur après les trois qui se sont déjà abattues sur la France ? "Il y a eu des incertitudes pour savoir s'il allait s'agir d'une troisième ou d'une quatrième vague. Avec les valeurs enregistrées samedi 6 août, nous pouvons finalement dire que la troisième vague de chaleur, entamée le 31 juillet, va se poursuivre toute la semaine prochaine", précise François Jobard.

Un pic de chaleur est attendu en fin de semaine

Après une baisse des températures "par le nord-ouest du pays en fin de semaine", évoquée vendredi soir, Météo France prévoit de nouvelles hausses de températures dès dimanche 7 août et pour les prochains jours. Des températures qui resteront très élevées jusqu'au week-end prochain. "Les températures amorcent déjà une tendance haussière ce dimanche [7 août]. Elles vont augmenter de jour en jour, pour atteindre des niveaux très élevés, y compris dans la moitié nord" d'ici la fin de semaine, prévient le prévisionniste.

Le deuxième pic de chaleur de cette troisième vague va intervenir en fin de semaine prochaine, autour de vendredi. A Paris, les 30 degrés devraient être atteints dès lundi et les dépasser à partir de mardi. "Chaque jour sera globalement plus chaud, jusqu'à atteindre 35 degrés dans la capitale vendredi", anticipe François Jobard.

Ce nouveau pic sera toutefois de moindre intensité que la seconde vague de chaleur de l'été, intervenue mi-juillet. Les records absolus de température, dont certains avaient été battus à cette occasion, ne devraient pas être atteints.

Le prévisionniste n'exclut pas cependant que des records mensuels soient atteints localement, par exemple dans le Sud-Ouest, où l'on pourra avoir des pointes à 39 degrés dès mardi. "La situation va ensuite se tasser en se maintenant à des niveaux très élevés". Avec une subtilité tout de même : en comparaison avec la deuxième vague de chaleur, ce nouveau pic sera de moindre intensité.

Un nouvel épisode de canicule est "probable"

Un nouvel épisode de canicule est aussi attendu sur une grande partie de l'Hexagone. "Il est probable que certaines régions ou départements connaissent une vigilance orange canicule la semaine prochaine", explique François Jobard, sans pouvoir préciser les territoires potentiellement concernés.

En 2nde moitié de semaine, les températures seront de + en + chaudes sur l'ensemble du pays. Nouvel épisode de #canicule probable sur de nombreuses régions avec des températures qui resteront très élevées jusqu'au week-end prochain. Masse d'air du samedi 6 au dimanche 14 aout pic.twitter.com/Uhw3CPOZhU — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 6, 2022

Soleil et vent aggravent la sécheresse

Le manque de précipitations significatives prévues pour la semaine prochaine devrait aggraver la sécheresse en cours dans l'Hexagone. "Les pluies orageuses, il y en aura, mais essentiellement sur le relief ou la région PACA. Cela pourra améliorer très localement la situation. Mais, sur la grande majorité du pays, ça va rester désespérément sec", déplore François Jobard.

Au manque de pluie devraient s'ajouter des conditions très ensoleillées et des vents de nord-est. "Le soleil et le vent dessèchent, les sols vont encore perdre de l'eau cette semaine", conclut le prévisionniste. Comme le rappelle Météo France sur son site, le mois de juillet 2022 a également été marqué par un déficit record de précipitations, devenant le mois de juillet le plus sec et le deuxième mois le plus sec depuis le début des mesures.