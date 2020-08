EN IMAGES. Canicule : de forts orages provoquent des inondations dans l'Ouest

Mercredi soir, Météo France a retiré 25 départements de sa vigilance orange orages et/ou canicule, passant de 76 à 51 départements toujours sous surveillance.

L'eau coule à flots. Des orages ont frappé une grande partie ouest du pays, mercredi 11 août, provoquant localement des inondations. Les orages, qui sont d'abord survenus le long de la façade Atlantique, sont ensuite remontés sur la Bretagne dans l'après-midi et ont gagné l'Ile de France puis les Hauts de France en soirée. Plus au sud, ils ont repris dans l'après-midi sur le Grand-Sud-Ouest, le Massif Central, et se sont ensuite décalés vers le Centre.

A Paris, les trombes d'eau tombée en début de soirée ont transformé le boulevard Edgar-Quinet en ruisseau, écrit un internaute sur Twitter, qui a filmé un homme en train de nager dans la rue.

A L'Haÿ-les-Roses (Ile-de-France), un orage a également transformé l'A6b en pataugeoire, comme le montre une vidéo d'un internaute postée sur Twitter.

Orage à Arcueil ! Oups pic.twitter.com/8z0mY6fUWg — Prof94 (@elle_ced) August 12, 2020

Plus à l'Ouest, la circulation du tram de Caen (Calvados) a été perturbée après l'inondation des rails, rapporte France Bleu Normandie.

21h10 [TRAIN NOMAD 3123]



Le train Nomad 3123 vient de repartir. Prévoyez un retard d'environ 2h30 à l'arrivée.



ℹ️ Pour information : Quelques photos de l'incident. https://t.co/2xHpDqrgov pic.twitter.com/RHUHk58dOL — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 12, 2020

A 100 km de là, au Havre, plusieurs rues étaient eux aussi sous l'eau, comme en témoigne une vidéo des abords du stade Océane postée par un automobiliste sur Facebook.

Une autre vidéo postée sur Twitter montre la rue de Verdun complètement inondée. Un train Paris-Le Havre a aussi accusé près de trois heures de retard, après qu'un arbre est tombé sur la voie, indique France Bleu Normandie.

Plus au Sud, un orage de grêle s'est abattu sur l'agglomération de Pau (Pyrénées-Atlantique), rapporte un internaute.

Encore 51 départements en vigilance orange orages ou canicule

Mercredi soir, Météo France a retiré 25 départements de sa vigilance orange orages et/ou canicule, passant de 76 à 51 départements toujours sous surveillance. L'institut de prévision indique néanmoins que les orages qui s'abattent sur la France "nécessitent une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque notable d'occurrence de phénomènes violents".

Concernant les fortes chaleurs, "les températures commenceront à baisser par l'Ouest en liaison avec la dégradation orageuse en cours, se prolongeant jeudi, et la baisse des températures se généralisera à l'ensemble du territoire. (...) La canicule prendra fin vendredi en toutes régions", indique aussi Météo France.