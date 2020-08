DIRECT. Météo : la vigilance orange aux orages étendue à 47 départements, la canicule se poursuit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

Attention aux orages en plus des fortes chaleurs ! Météo France vient d'étendre sa vigilance orange aux orages à 47 départements. "De forts cumuls de pluie, de la grêle et de violentes rafales de vent" sont attendus sur une bonne partie du pays.



• Comme en France, de nombreux pays musclent leurs mesures sanitaires : en Belgique, le port du masque est désormais obligatoire dans toute la région de Bruxelles, et en Nouvelle-Zélande, les maisons de retraite sont à nouveau confinées. Le marathon de Paris, deux fois reporté, a finalement été annulé en raison de la situation sanitaire.



• Une enquête est ouverte pour "vol aggravé" et à caractère antisémite, après la violente agression d'un père de famille juif qui l'a laissé inconscient, a appris franceinfo.





• Joe Biden, le candidat démocrate qui défiera Donald Trump pour la Maison Blanche en novembre, a choisi Kamala Harris pour mener la bataille à ses côtés. En cas de victoire, la sénatrice noire de 55 ans deviendrait la première femme vice-présidente des Etats-Unis.

: Les orages actuellement présents le long de la façade atlantique vont s'intensifier pour "devenir violents à partir de la fin de matinée sur la région Ouest". Ils devraient atteindre l'Ile-de-France dans l'après-midi, avant de gagner les Hauts-de-France en soirée, écrit Météo France.

: La vigilance orange aux orages a été étendue à de nombreux départements du grand Sud-Ouest ainsi qu'au Bassin parisien, aux Hauts-de-France, à la Normandie, ainsi qu'à la Bretagne.

: Treize départements du Nord et de l'Ile-de-France sont toujours en alerte rouge à la canicule. Une situation qui est loin d'être anodine, surtout pour les personnes les plus fragiles. Voici un rappel des gestes à adopter.





: Les sapeurs-pompiers de la Gironde ont effectué une soixantaine d'interventions cette nuit à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur Bordeaux, nous apprend France 3. Des internautes ont publié sur les réseaux sociaux des images saisissantes des intempéries.

• "Je le dis avec une forme de gravité : si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler". En déplacement à Montpellier (Hérault) hier, le Premier ministre a appelé le pays à se ressaisir pour éviter une reprise de l'épidémie de Covid-19 : malgré la canicule, il a plaidé aujourd'hui pour une extension du port du masque dans les espaces publics.



• La canicule est toujours là : Météo France a gardé 13 départements en vigilance rouge ce matin, et a étendu son alerte orange à une bonne partie de l'ouest de l'Hexagone en raison des risques d'orages. Soixante départements au total sont placés en vigilance orange.

: L'épisode caniculaire n'est pas sans conséquences sur la vigne et le vin. Dans l'Yonne, les vignerons connaissent ces phénomènes extrêmes pour la troisième année consécutive. Ils réfléchissent à des solutions pour limiter l'impact sur leur production, nous explique France 3.







: Petit point météo ? Petit point météo. Une nette dégradation orageuse est attendue par l'Ouest mais il fera toujours très chaud, selon les prévisions de Météo-France. Treize départements du nord du pays restent en vigilance rouge à la canicule, mais soixante départements du Sud-Ouest au Nord-Est sont en vigilance orange.



Voici la carte du matin :









Et celle de l'après-midi :







: Treize départements du quart nord-ouest de la France basculent pour leur part en vigilance orange liée aux orages. Cela concerne la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, mais aussi le Calvados, l'Orne, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Mayenne.

: Faisons un petit point sur les changements dans le dernier bulletin de Météo France. La Seine-Maritime et l'Eure, qui étaient placés en vigilance rouge, basculent en orange.

: Treize départements restent concernés par la vigilance rouge à la canicule, et 13 départements de l'Ouest basculent en vigilance orange aux orages, annonce Météo France.