Climatiseurs : très demandés, ils ont aussi de lourdes conséquences écologiques

L’achat d’un climatiseur pour rendre l’atmosphère de son habitat plus tolérable est une grande tentation. Un matériel que l’on sait pourtant énergivore et peu éco-compatible, mais qu’importe, les installateurs de climatisation sont actuellement débordés par les demandes de particuliers.

Le petit Mathéo a de la chance. À sa naissance, il y a deux mois, ses parents ont décidé d’installer la climatisation, dans leur logement à Bischwiller (Bas-Rhin). Le coût de ce confort : 9 000 euros, et aucun regret. "Quand on a des grosses chaleurs comme on a en ce moment et si c’est l’avenir, on a tendance à toujours rester à l’intérieur parce qu’il fait bien meilleur", reconnaît Julien Martin. Chez le voisin d’à côté, le ventilateur tourne toujours, mais plus pour longtemps.

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre

Le retraité a aussi décidé d’investir pour rafraîchir son logement. "Le soir, à l’étage, il y a souvent plus de 30 °C, et pour dormir, ce n’est pas évident", dit Adrien Garing. Alors s’équiper d’un climatiseur devient une évidence pour beaucoup de particuliers. En six mois, le gérant d’Elsass Clim a déjà réalisé presque autant de chantiers que l’an dernier. Mais la climatisation n’est pas une fin en soi, cela a aussi de lourdes conséquences, comme l’augmentation de la consommation d’énergie, et donc des émissions de gaz à effet de serre.