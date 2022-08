Canicule : quels produits sont plébiscités par les Français en période de fortes chaleurs ?

La canicule a des conséquences directes sur la consommation des Français. Ainsi, certains produits voient leurs ventes exploser. Quand il fait chaud, on cherche forcément à se rafraîchir et on se laisse facilement tenter par les glaces : les ventes ont augmenté de 69 % par rapport à la même période l’an dernier. Pour se désaltérer, les rayons des boissons fraîches sont pris d’assaut, surtout les eaux aromatisées : +62,7 %. On mange aussi plus de fruits et de légumes de saison : + 28% pour les pastèques et les concombres.

Des produits moins consommés

Certains produits d’hygiène aussi sont très recherchés. Depuis le début de l’été, les brumisateurs sont le produit star. Les ventes ont explosé de plus de 129 % en un an. Suivent, bien sûr, les produits solaires, indispensables pour se protéger. À l’inverse, certains produits sont boudés en période de canicule. Quand le thermomètre augmente, on ne veut plus manger chaud. Les soupes et les potages sont notamment laissés de côté. Les ventes ont chuté de plus de 34 %.