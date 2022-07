Canicule : près de 50 degrés en France dans les prochaines décennies ?

Alors que les canicules sont de plus en plus fréquentes et intenses en France, certains climatologues tirent la sonnette d’alarme. Les températures pourraient avoisiner les 50 degrés au cours des prochaines décennies.

Les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents en France. "On s’habitue presque à battre des records de température chaque année", explique François-Marie Bréon, climatologue, dimanche 17 juillet. "Malheureusement, c’est ce que les climatologues avaient annoncé depuis une petite trentaine d’années", ajoute-t-il.

"Un vrai risque que cela arrive"

Doit-on s’inquiéter dans les décennies à venir ? "Il est certain que les records de température vont être battus dans le futur et que les canicules vont être de plus en plus intenses. Les 50 degrés n’arriveront pas d’ici 2030. Mais au cours des prochaines décennies, il y a un vrai risque que cela arrive en France. Il y aura des événements dramatiques, comme ceux que l’on observe en Gironde (les incendies qui ont brûlé plus de 13 000 hectares de forêt dans le département)", alerte François-Marie Bréon.