Le sud de l'Europe brûle. En Italie, 800 départs de feu ont été enregistrés ces derniers jours. Des incendies majeurs se sont également déclarés. La Turquie est elle aussi en proie aux flammes, alors que 100 000 hectares sont déjà partis en fumée. En Grèce, le feu se rapproche dangereusement des grandes villes. À 60 kilomètres au nord d'Athènes, les flammes ont gagné l'une des trois collines qui entourent la capitale.

La pire canicule depuis 30 ans en Grèce

La Grèce connaît actuellement la pire canicule depuis 30 ans. "Les maisons seront réparées et, avec le temps, la forêt reviendra, mais des défis nous attendent. Nous avons encore quelques jours de canicule et, ensuite, les vents vont venir", a déclaré le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. En Turquie et à Chypre, les températures au sol ont grimpé usqu'à plus de 50°C, pour la deuxième fois en un mois, a annoncé mardi l'Agence spatiale européenne (ESA). En cause notamment, un air froid bloqué sur les îles Britanniques qui fait remonter l'air chaud du Sahara via un système de vases communicants. Selon les spécialistes, ces épisodes vont devenir de plus en plus fréquents.