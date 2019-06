Canicule : les maternités s'organisent pour protéger les nourrissons

En cette période de canicule, il y a ceux qui viennent au monde dans les maternités et qu'il faut protéger en prenant quelques précautions. Le petit Noé est né en début de semaine à Limoges (Haute-Vienne) et sa maman s'inquiétait de sa capacité à bien supporter les chaleurs. "Maintenant que je le vois si petit, si fragile, je me dis qu'il ne peut pas avoir le ventilateur trop sur lui ni la clim. Donc on va essayer de rester au frais le plus naturellement possible", explique Mélissa, la jeune maman.

Bloquer la chaleur en dehors du service

L'objectif du personnel est ainsi de faire en sorte d'éviter de faire entrer la chaleur dans le service. "On quitte la fournaise, on passe les portes coupe-feu qui protègent bien de la chaleur. Tout de suite, il fait bon, il fait frais", démontre une sage-femme. Les volets sont ainsi fermés la journée alors que le soir, "on aère, ventilateurs dans les couloirs, on distribue des bouteilles d'eau fraîche".

