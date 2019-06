DIRECT. Canicule et pollution : la circulation différenciée mise en œuvre pour la première fois à Marseille

Ce qu'il faut savoir

Il fait de plus en plus chaud, au fil de la semaine. La canicule se poursuit, jeudi 27 juin. Treize départements supplémentaires ont été placés en vigilance "orange" par Météo-France, la veille, portant à 78 le nombre de départements concernés. A l'échelle du pays, cette journée de jeudi sera sans doute la plus chaude de l'épisode. Sur les deux tiers sud de la France, les températures pourront être encore plus élevées que mercredi. En raison de la pollution à l'ozone qui accompagne cette vague de chaleur, Marseille instaure pour la prmeière fois la circulation différenciée.

Premiers records battus. Mercredi, pour la première fois depuis le début de cette canicule, exceptionnelle pour un mois de juin, la barre des 40 °C a été franchie, avec 41,1 °C à Montclus (Gard), 40,6 °C à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 40 °C à Apt (Vaucluse). Et 40,9 °C à Clermont-Ferrand, qui bat son record absolu de température.

Patience, ce n'est pas fini. Le mercure devrait encore grimper jeudi, avec 38 à 41 °C attendus au sud de la Loire. Pour vendredi, des "températures exceptionnelles" sont annoncées en basse vallée du Rhône, de 42 et 44 °C. "Vendredi, on peut battre localement le record national", a annoncé à l'AFP la prévisionniste Christelle Robert. La maximale française date du 12 août 2003 avec 44,1 °C enregistrés à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard. Samedi, la région parisienne vivra sa journée la plus chaude (entre 38 et 40 °C). "Il faudra attendre au minimum jusqu'à mardi pour voir l'ensemble du pays retrouver des températures moins élevées, mais qui devraient rester au-dessus des normales de saison", met en garde Météo-France.

Pollution à l'ozone et circulation différenciée. Sur une partie du pays, de l'Ile-de-France au Grand-Est et à Rhône-Alpes, cette canicule s'accompagne d'une pollution à l'ozone, irritant pour les poumons. Cet épisode classique des vagues de chaleur a entraîné la mise en place de la circulation différenciée à Paris, Lyon et Annecy. Jeudi, ces restrictions seront reconduites dans la capitale et à Lyon, et commenceront à Marseille (pour la première fois), et à Strasbourg.